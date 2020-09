Horóscopo do dia: confira a previsão de hoje (16/09) para o seu signo

Quem nasce hoje

É uma pessoa com muita vitalidade física e mental. Quando emprega sua capacidade num objetivo, não desiste até ter sucesso. Tem facilidade para aprender com os ensinamentos da vida. É espontâneo, intenso e um guerreiro.

Alerta

Os virginianos passam o dia no alerta e a indicação continua sendo de rotina no trabalho. Controle os gastos. Evite a sua natural crítica, ou poderá atrair discussões com seu par afetivo e família. Saúde com perda de energia.

Áries – Você vive uma boa fase astral, mas entenda que Marte começou a retrogradar, isso significa que tudo acontece lentamente. Continue organizando e planejando o trabalho. Sintonia no amor. C. 684 M. 8150

Touro – Resolva os problemas domésticos, mas não confunda com stress. Recarregue suas baterias. O clima com o seu amor é muito vibrante. Tente em jogos, sorteios e loteria. C. 116 M. 3805

Gêmeos – Mercúrio, agiliza seu trabalho e negócios, não há do que se queixar. Fique ligado nos problemas da família e resolva rápido as questões financeiras. Dê apoio a Áries e Virgem. C. 775 M. 6041

Câncer – Fase propícia para solucionar a maior parte dos problemas familiares. Receberá um grande incentivo no trabalho, vem ofertas de negócios. O amor esta rondando seu coração. C. 035 M. 5286

Leão – Fase equilibrada no trabalho e nas finanças. Muitas novidades nos negócios. Facilidade para se livrar dos problemas e invejosos. Seu poder de sedução será uma declaração de amor. C. 262 M. 1597

Virgem – Você passa pelo alerta e deve cuidar para que sua dificuldade em dar o braço a torcer não cause atritos no trabalho. Com seu amor os problemas serão complicados. Fique na rotina. C. 997 M. 7863

Libra – Você ainda tem alguns dias pela frente para ficar na rotina. Concentre suas energias num só objetivo e, se prepare que amanhã também a Lua o desfavorecerá. Nada de fazer cobranças no amor. C. 328 M. 0714

Escorpião – Fase equilibrada, você deve se preparar para o próximo período que será bem difícil. O Sol fica 30 dias lhe desfavorecendo, e as cobranças virão de todos os lados. Aposte no trabalho. C. 408 M. 0369

Sagitário – Resolva todos os problemas que incomodam no lar e trabalho. O prazer de fazer o que gosta predomina. Alegria no lar e bons negócios. Seja mais romântico com seu par afetivo. C. 546 M. 9628

Capricórnio – Conseguirá acertar os problemas profissionais e tem chances de novo trabalho. Sorte com o setor financeiro, saia para compras. Muitas alegrias com seu amor e paixão para solitários. C. 123 M. 4875

Aquário – Afaste os pensamentos negativos e entenda que deve ir em busca de novos caminhos na profissão. O desejo de se desenvolver novos negócios trará tranquilidade financeira. C. 854 M. 2391

Peixes – Entregue-se de corpo e alma nos negócios e trabalho. Aceite a participação e opinião de sócios e superiores. Não faltará novidades no lar. Vênus, dá a maior força na sua paixão. C. 841 M. 7432

Por Dirce Alves

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus

Leia Também