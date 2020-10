Horóscopo do dia: confira a previsão de hoje (15/10) para o seu signo

15 Out 2020 - 07h35

ÁRIES 21/3 a 20/4

Some forças no trabalho. Controle seu gênio para evitar conflitos. Na paquera, só vai investir se sentir que vale a pena. Respeite as diferenças a dois. Cor azul-turquesa.

TOURO 21/4 a 20/5

Vai colocar o trabalho acima de tudo hoje. Reserve mais tempo para se cuidar. Lance com colega recebe boas energias. Participe dos projetos do par. Cor cinza.

GÊMEOS 21/5 a 20/6

Vai esbanjar charme e simpatia, o que deve facilitar a sua relação com outras pessoas. Tenha cautela com seu dinheiro. Ótimas vibrações no amor. Cor amarelo.

CÂNCER 21/6 a 21/7

Assuntos de casa e família terão prioridade. Pode até fazer negócio com parentes. Mas evite bater de frente com quem ama para defender um familiar. Cor azul-celeste.

LEÃO 22/7 a 22/8

Você vai conseguir o que quiser com simpatia e boa lábia. O momento não é dos melhores pra paquerar. Na união, boas conversas vão reforçar os laços. Cor prata.

VIRGEM 23/8 a 22/9

Bom momento para ter ideias e faturar um dinheiro. Na paquera, não vai se satisfazer com uma aventura passageira. Demonstre mais o seu amor ao par. Cor dourado.

LIBRA 23/9 a 22/10

Tensões podem tumultuar o dia em família. Vai ser fácil encantar quem deseja na conquista. Não deixe que problemas de casa tirem a paz da relação. Cor vinho.

ESCORPIÃO 23/10 a 21/11

Todo cuidado será pouco para evitar fofocas e mal-entendidos. Se está livre pode se envolver com pessoa comprometida. Esclareça dúvidas a dois. Cor laranja.

SAGITÁRIO 22/11 a 21/12

Vai pensar mais nos projetos que quer realizar. Não é uma boa hora para emprestar dinheiro. Estará popular na paquera. Controle o ciúme no romance. Cor prata.

CAPRICÓRNIO 22/12 a 20/1

Você vai lutar com unhas e dentes para ter sucesso. Na conquista, você será exigente com seu alvo. Na união, evite impor demais as suas vontades. Cor dourado.

AQUÁRIO 21/1 a 19/2

Vai querer expandir seus conhecimentos e estudar. Se está só, vai buscar alguém com quem tenha sintonia. Afaste qualquer insegurança do romance. Cor branco.

PEIXES 20/2 a 20/3

Suas emoções estarão mais intensas. Vai se aprofundar no trabalho e pode deixar o dia mais produtivo. No amor, sua sensualidade vai brilhar! Cor prata.

