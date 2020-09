Horóscopo do dia: confira a previsão de hoje (13/09) para o seu signo

Os nativos de Virgem gostam de trazer a ordem onde haja confusão. Tem uma grande dose de respeito pelo trabalho sendo capaz de fazer muito por um amigo que esteja desempregado. É muito prático e inteligente para se permitir ser manipulado por alguém.

Quem nasceu hoje

Terá facilidade para trabalhos em que precise de um bom administrador. Tem uma maneira singular de ver as coisas. Faz de tudo para alcançar as metas traçadas no trabalho e vida pessoal. É organizado, aplicado e companheiro leal.

Alerta

Os cancerianos ficam no alerta até 12h34, e os astros aconselham rotina durante esse período negativo. Após esse horário os cuidados serão dos leoninos nos próximos dois dias e meio. Controle a impulsividade ou poderá atrair pequenos contratempos.

Áries – O ariano pode ser tão ansioso por apresentar um argumento que falará impetuosamente ou agressivamente, não é diplomata. Pode ser irrascível e, no seu pior lado, extremamente egoísta. C. 185 M. 9670

Touro – Assim como o carvalho enraizado no solo, o taurino está enraizado do mesmo modo nas suas opiniões, extremamente obstinado e detestando ser contrariado. C. 648 M. 7753

Gêmeos – O geminiano tem um considerável talento para o diálogo, e uma tendência a saber muito pouco sobre um grande número de coisas e a dispor habilmente desse pouco conhecimento que parece sempre bem informado. C. 216 M. 3405

Câncer – Às vezes está disposto a ouvir com grande simpatia só problemas alheios, e a fazer o que puder para ajudar os outros, às vezes acha extremamente difícil ouvir com paciência qualquer relato de preocupações senão as suas. C. 509 M. 8284

Leão – O leonino tem defeitos óbvios: sendo indiferente e intolerante, pomposo e superdogmático, por isso mesmo deve transformar em hábito a reavaliação de suas opiniões, com tanta freqüência quanto o possível. C. 765 M. 8919

Virgem – O virginiano aprecia muito a atividade constante, só que o problema é que acha muito difícil diminuir o ritmo; para outras pessoas, suas idéias e descontração parecem trabalho pesado. C. 496 M. 2163

Libra – Têm uma reputação de preguiça, mas comumente não são tão indolentes quanto parecem; de modo geral, são razoavelmente ávidos por conseguir o que querem, podem parecer preguiçosos por causa de sua indecisão. C. 332 M. 5046

Escorpião – Uma intensidade peculiar permeia toda a sua personalidade, dando-lhe um sentido de finalidade para a vida extremamente forte, e uma determinação em não fazer nada pela metade. C. 741 M. 4936

Sagitário – O sagitariano apreciará particularmente explorar assuntos desconhecidos, as línguas são um campo, armazenando conhecimento que mais tarde colocará a bom uso. C. 924 M. 6857

Capricórnio – Os capricornianos são magníficos homens de negócios, positivo certamente terão êxito se dispuser a isso. As pessoas capricornianas farão a sua parte empurrando o cônjuge e a si próprias pela escala social. C. 378 M. 0712

Aquário – O aquariano está sempre pronto a ajudar os outros a qualquer momento, mas sempre se manterá pessoalmente afastado. É comum as pessoas acharem extremamente difícil se sentirem realmente próximas dele. C. 850 M. 0321

Peixes – Do lado positivo, o pisciano tem grande compaixão e habilidade para aliviar o sofrimento dos outros; seja na prática, talvez servindo como enfermeiro, seja num sentido mais remoto, através da prece ou da meditação. C. 027 M. 1598

Por Dirce Alves

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus

Leia Também