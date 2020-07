Circuito Arena em Casa prepara programação especial para comemorar o Dia do Rock

Crédito: Divulgação

A Secretaria de Esportes e Cultura, por meio do Centro Municipal de Artes e Cultura (Cemac), programou uma apresentação especial para a próxima segunda-feira, dia 13 de julho, para comemorar o Dia Mundial do Rock. A data celebra anualmente o rock e foi escolhida em homenagem ao Live Aid, megaevento que aconteceu nesse dia em 1985.

Em São Carlos essa comemoração vai ser realizada com a participação de várias bandas da cidade no show intitulado “SANCA ROCK JAM” que acontece nesta segunda (13/07), a partir das 19h30, virtualmente. “Vão se apresentar 12 músicos de diferentes bandas, porém todas de São Carlos, com apresentação de todos os estilos de rock, do alternativo, passando pelo rock nacional, hard rock e pop rock”, conta Carlos Alberto Caromano, diretor de Cultura.

O rock é um dos estilos de música mais ouvidos no mundo e representa um estilo de vida e uma forma de pensar. É um gênero musical que surgiu no final da década de 40, nos subúrbios dos Estados Unidos, sob a influência de outros tipos de música, como o country e o jazz. Nos anos 50, ganhou notoriedade pelo seu elemento mais marcante: a guitarra.

São inúmeros os estilos de rock que existem, mas 13 marcaram a história da música, são eles: Rockabilly (Carl Perkins, Elvis Presley, Johnny Cash e Buddy Holly), Garage Rock (The Standells e The Sonics e The Troggs), Rock Psicodélico (The Doors, Jimi Hendrix e Grateful Dead), Rock Progressivo (Pink Floyd, Yes, Rush e Genesis), Glam Rock (David Bowie, New York Dolls, T. Rex, Heart, e, aqui no Brasil, a banda Secos e Molhados), Folk Rock (Bob Dylan, Woody Guthrie, Joni Mitchell, The Band e Simon & Garfunkel), Hard Rock (Led Zeppelin, Deep Purple, Kiss, Black Sabbath e AC/DC), Heavy Metal (Iron Maiden, Motörhead e Judas Priest), Punk Rock (Ramones, Sex Pistols, Iggy Pop & The Stooges e The Clash), New Wave (The Police, Talking Heads, The Cars, Blondie e The B-52’s), Rock Alternativo (R.E.M, Pixies e Radiohead), Grunge (Nirvana, Pearl Jam, Soundgarden e Alice In Chains) e Pop Punk (Blink-182, Green Day, The Offspring e Yellowcard).

Para comemorar o Dia Mundial do Rock basta acessar o Facebook.com/cemac.saocarlos e curtir o show.

