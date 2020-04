Cantor Pedro Henrique promove live beneficente em São Carlos

Crédito: Divulgação

Para promover o bem-estar de quem está em casa procurando alternativas de diversão e lazer em tempos de pandemia da Covid-19, cantores de todo o Brasil, realizam lives nas redes sociais. Em São Carlos não é diferente e o cantor Pedro Henrique (PH) decidiu unir live, música e solidariedade.

PH vai realizar no dia 29 de abril às 19h30 uma live com muita música sertaneja, onde o intuito é levar alegria para o internauta no conforto de sua casa, além disso, a apresentação irá angariar fundos para o Abrigo de Idosos Helena Dornfeld de São Carlos.

“Nesses dias de quarentena, onde temos que ficar em casa para se resguardar de tudo que está acontecendo no mundo por conta do coronavirus, a minha obrigação é levar um pouco de alegria, uma palavra de esperança para todos nessa fase difícil que estamos passando. E com toda essa alegria “em casa”, iremos todos ajudar o abrigo que tanto precisa”, disse o cantor.

Para participar da transmissão basta acessar o link: https://www.facebook.com/cantorphoficial/

