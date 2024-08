Serasa está com várias vagas de emprego abertas em São Carlos; confira as oportunidades

O Serasa Experian está com várias oportunidades de emprego em São Carlos; confira:

Analista Pleno - Riscos e Controles Internos

Analista de Dados Sênior - Vaga Afirmativa para Mulheres

Analista de Contabilidade Pleno

Analista DevOps Pleno (Vaga Afirmativa para Mulheres)

Analista de Recursos Humanos júnior

Analista de Gestão do Cliente Junior - Vaga afirmativa para mulheres

Desenvolvedora de Software Java Sênior - Vaga Afirmativa para Mulheres

Assistente de Gestão do Cliente II - Vaga afirmativa para Pessoas Negras

Analista de Estratégia de Dados Pleno - Vaga Afirmativa Para Pessoas Negras

Tech Lead - Desenvolvimento de Software

Agente Backoffice Júnior

Agente Backoffice Júnior - Vaga Exclusiva para Pessoa com Deficiência

Sobre a Serasa Experian

A Serasa Experian é a primeira e a maior Datatech do Brasil. Líder em soluções de inteligência para análise de riscos e oportunidades, com foco nas jornadas de crédito, autenticação e prevenção à fraude. Com tecnologia de ponta, inovação e os melhores talentos, transforma a incerteza do risco na melhor decisão, ajudando pessoas a realizarem seus sonhos e empresas de todos os portes e segmentos a prosperarem.

Temos 22.000 pessoas operando em 32 países e a cada dia estamos investindo em novas tecnologias, profissionais talentosos e inovação para ajudar todos os clientes a maximizarem cada oportunidade. Com sede corporativa em Dublin, Irlanda, a Experian está listada na Bolsa de Valores de Londres (EXPN) e compõe o índice FTSE 100.