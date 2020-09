“São Carlos é uma cidade moralizada”, diz Airton Garcia em convenção

O Partido Social Liberal (PSL) ratificou, neste sábado (12), o nome do empresário Airton Garcia à reeleição. A convenção aconteceu no Caiçara Hotel, no centro. O ex-secretário de Esportes e Lazer, Edson Ferraz (MDB) será o vice na chapa do atual prefeito de São Carlos. Progressistas, PV, PROS, Cidadania e PTB completam a chapa de apoio.

Na convenção, Airton disse que moralizou a administração de São Carlos. “São Carlos, hoje, é uma cidade moralizada. Na minha administração, não tem rolo de corrupção, encrenca com o judiciário e com a promotoria. Nós estamos a recuperar toda a malha viária e esse trabalho não pode parar”, explicou.

No passado

Airton Garcia relembrou o período que assumiu a Prefeitura de São Carlos, em 2017. “Quando eu assumi a Prefeitura, São Carlos era uma cidade caída, caloteira, que não pagava as suas contas. Hoje, São Carlos é uma das poucas cidades que paga as contas em dia”, enfatizou.

Para Airton, administrar uma cidade não é uma tarefa fácil, pois um município em desenvolvimento apresenta as suas complexidades e novas demandas todos os dias. “Por isso, eu preciso da ajuda do São Carlos para continuar um bom trabalho”, comentou.

Airton Garcia reconheceu que não é apenas a operação recape o grande legado da sua administração. Ele comentou que a administração atuou em todas as frentes e que fará questão de mostrar isso na campanha.

O vice indicado na coligação, Edson Ferraz, agradeceu à confiança do prefeito Airton Garcia. “Vamos trabalhar bastante nesta campanha, para mostrar o legado da administração Airton Garcia e o que pretendemos fazer para continuarmos a oferecer boas condições aos são-carlenses”.

Com a indicação de Airton Garcia à reeleição, São Carlos tem quatro candidatos a prefeito até o momento. Os outros são Leandro Guerreiro (Patriota), Mestre Taroba da Capoeira (Avante) e Sérgio Ferrão (Republicanos).

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus

Leia Também