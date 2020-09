PL confirma Julio Cesar como candidato a prefeito

Julio Cesar: candidato a prefeito de São Carlos pelo Partido Liberal

O Partido Liberal (PL) confirmou o nome do vereador Julio Cesar como candidato à Prefeitura de São Carlos. Ele é o 11º na corrida à cadeira de chefe do Poder Executivo.

A convenção aconteceu na noite de ontem (15), no Jardim Novo Horizonte. A surpresa é que o Podemos não fechou apoio. Antônio Sasso, ex-gerente de Recursos Humanos da Tecumseh do Brasil seria o vice. Por enquanto, o partido abriu mão da aliança e novidades devem ser divulgadas nesta quarta-feira (16).

Com o lema “São Carlos de Avanços e Oportunidades”, o vereador, professor universitário e ex-deputado estadual, enxerga possibilidades de novos caminhos administrativos para São Carlos. “Tivemos um trabalho enorme, dialogamos as propostas com os nossos filiados e montamos um time de vereadores bem competitivo, que representa os mais diversos segmentos da sociedade são-carlense”, acredita.

Mudanças

Na opinião de Julio Cesar, a população está ansiosa por mudanças na política. “Temos uma cidade estagnada em alguns aspectos e retrocedendo em alguns setores. A saúde retrocede, no abastecimento de água, a cidade retrocede. Temos que buscar novos caminhos. Uma gestão técnica, eficiente e participativa vai fazer toda a diferença para o desenvolvimento de São Carlos”, destacou.

