Justiça proíbe utilização do "Airton Móvel"

17 Out 2020 - 07h06

Crédito: Assessoria

A Justiça Eleitoral proibiu Airton Garcia de utilizar o "Airton Móvel". A picape Montana vinha sendo utilizada para levar o candidato do PSL na caçamba para percorrer as ruas da cidade. Caixas de som também foram instaladas no veículo.

Quem formulou representação por propaganda eleitoral irregular, foi o candidato Deonir Toffolo, da coligação São Carlos Merece Mais, que alegou que Airton usava o veículo de forma irregular, sem autorização dos órgãos competentes.

A juíza eleitoral substituta, Fernando Oliveira Silva, acatou o pedido, ressaltando que o uso de veículos somente é permitido em carreatas e caminhadas. Desta forma, Airton está proibido pela Justiça de utilizar o "Airton Móvel".

A assessoria do candidato informou que Airton ainda não foi notificado oficialmente da decisão.

Cabe recurso.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus

Leia Também