Justiça Eleitoral cancela propaganda eleitoral na televisão do candidato a prefeito Mestre Taroba

17 Out 2020 - 08h06

Mestre Taroba e o candidato a vice, Caio Mania - Crédito: Divulgação

A justiça eleitoral determinou o cancelamento da propaganda eleitoral do Candidato Mestre Taroba (Avante), veiculada na televisão, que não apresentam opções audiovisuais para deficientes visuais.

O candidato Deonir Toffolo, da coligação São Carlos Merece Mais entrou com representação junto a Justiça Eleitoral alegando que Mestre Taroba e o candidato a vice, Caio Mania, da coligação São Carlos Vem com a Gente, apresentaram propaganda eleitoral na TV sem a veiculação da comunicação por libras ou faixa narrativa adicional para pessoas com deficiência visual.

A juíza Fernanda Oliveira Silva concedeu o pedido de tutela antecipada após analisar os vídeos apresentados pelo advogado de Deonir Toffolo. "Analisado o vídeo apresentado, observo que o regramento foi descumprido pelo representado, motivo pelo qual concedo a tutela antecipada para determinar que as emissoras de televisão cancelem todas as inserções audiovisuais da propaganda eleitoral na majoritária da coligação impugnada que não apresentam subtitulação por meio de legenda oculta, janela com intérprete de LIBRAS e audiodescrição apresentadas pelos representados", despachou a magistrada.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus

Leia Também