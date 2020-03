Dança das cadeiras continua: Roselei deixa a Rede e vai para o MDB

Edson Ferraz ao lado de Roselei durante a filiação no MDB - Crédito: Divulgação

As eleições 2020 agita os bastidores da política são-carlense e dois vereadores anunciaram mudança de partido durante a ‘janela’ permitida pela Tribunal Superior Eleitoral.

Nos últimos dias dois parlamentares confirmaram que irão buscar a reeleição à Câmara Municipal de São Carlos.

Um deles é Roselei Françoso que deixou a Rede Sustentabilidade, após cinco anos e a convite, ingressou no MDB.

Em um post em sua página no Facebook, Roselei disse que “o convite para ingressar no MDB veio de três amigos por quem tenho estimada consideração: Edson Ferraz, atual secretário de Esportes e Cultura; João Muller, meu conterrâneo, secretário de Habitação e vereador licenciado; e Antônio Teixeira Cotrim, dirigente do partido”.

DE SAÍDA

Se Roselei chega ao MDB, o então presidente Marquinho Amaral, está de saída. Ele está há quatro anos no partido.

Nesta segunda-feira, 30, ele comunicou seus familiares, eleitores e a população em geral que pediu sua desfiliação. Garantiu sair sem rancores e que dez inúmeros amigos.

No seu anúncio não disse qual partido irá ingressar. Porém como já afirmou nos bastidores que irá apoiar Netto Donato, pré-candidato a prefeito, o seu futuro deverá ser o PSDB.

MAIS UM

Há fortes rumores nos corredores que Lucão Fernandes, atual presidente da Câmara Municipal também deva deixar o MDB. Há indícios que ele siga para o PSDB e apoie Netto Donato.

