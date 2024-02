Vitimas ficam presas nas ferragens após engavetamento na Washington Luís

Crédito: Maycon Maximino

Quatro veículos se envolveram em um engavetamento no final da manhã desta sexta-feira (23), na rodovia Washington Luís, em São Carlos.

Dois caminhões envolvidos no acidente são da mesma empresa e seguiam para Campinas. Devido a obras na região do trevo do Santa Maria, o veículo que seguia na frente precisou frear. O caminhão que vinha logo atrás não conseguiu parar, ocorrendo a colisão traseira.

Com o impacto os dois ocupantes do caminhão que seguia atrás ficaram retidos nas ferragens. Eles foram retirados pelas equipes das concessionária e do Corpo de Bombeiros. Ambos foram encaminhados até a Santa Casa com ferimentos.

Dois carros também acabaram batendo um na traseira do outro, mas deste acidente não resultou feridos.

Por causa dos acidentes, o trânsito na região está bastante congestionado.

