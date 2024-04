Veja o que diz o B.O. da ocorrência que terminou com a morte de homem em confronto com a PM

O São Carlos Agora teve acesso ao boletim de ocorrência registrado pela Polícia Civil sobre a ocorrência de morte decorrente de oposição a intervenção policial que ocorreu na manhã desta terça-feira (2), na avenida José Antonio Migliato, bairro Cidade Aracy, em São Carlos.

Segundo os relatos, policiais do Rádio Patrulhamento Padrão (RPP) solicitaram apoio via rede de rádio informando que o condutor do Fiat Siena estaria traficando drogas no bairro, quando iniciou-se uma perseguição pela avenida, momento em que o condutor do carro teria apontado uma arma contra os PMs, sendo que um dos militares efetuou um único disparo.

Em seguida o Siena parou na via e o condutor ainda estaria com vida segundo os policiais. A arma que ele portava, um revólver calibre 32 com quatro munições intactas, uma deflagrada e outra picotada foi recolhida.

Depois que o acusado foi desarmado, o socorro foi acionado, comparecendo no local o Corpo de Bombeiros e a Unidade de Suporte Avançado (USA) do Samu, sendo que o médico constatou o óbito de Caique Finotti de Souza, de 31 anos.

Perto do carro Siena os policiais encontraram uma sacola com cápsulas de cocaína que foi apreendida pela Polícia Científica.

Dentro do veículo de Caique a perícia apreendeu ainda R$ 125,00, uma porção de maconha, uma máquina de cartão de crédito e cinco tickets de valores diversos. O material foi apreendido.

O corpo de Caique foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) de São Carlos e o enterro está marcado para acontecer às 11h15 desta quarta-feira no Cemitério Nossa Senhora do Carmo.

