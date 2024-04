Totem de semáforo é arremessado contra andaimes na Avenida São Carlos

Totem foi arrancado: suspeita de que teria ocorrido acidente - Crédito: Maycon Maximino

Um totem de um semáforo, instalado no cruzamento da Avenida São Carlos com a rua Conde do Pinhal, foi arrancado e arremessado contra andaimes. O fato teria ocorrido na madrugada desta segunda-feira, 1, no centro de São Carlos.

Informações dao conta que algum veículo teria se envolvido no acidente e arrancado o totem. O responsável teria fugido.

O impacto foi forte e o totem arremessado contra duas torres de andaimes que estão instaladas em frente ao Jornal Primeira Página. Pintores chegaram e amarraram os andaimes, já que alguns ficaram em contato com a fiação elétrica.

