Samu é acionado para socorrer motociclista vítima de acidente na avenida São Carlos

Crédito: Maycon Maximino

O Samu foi acionado na manhã desta quarta-feira (24) para socorrer uma motociclista vítima de acidente de trânsito, na avenida São Carlos.

Segundo informações colhidas no local, a condutora da moto de 38 anos seguia no sentido bairro/centro, quando no cruzamento com a rua Raimundo Correa, colidiu na lateral de um Fiat Uno que entrava em uma loja de departamentos que fica na esquina.

Com escoriações leves, a motociclista foi encaminhada até a Santa Casa para avaliação médica.

