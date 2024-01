Quatro pessoas ficam feridas em violento acidente na SP-255

Carros ficaram destruídos devido ao violento impacto - Crédito: Flávio Fernandes

Quatro pessoas ficaram feridas, três delas em estado grave, após violento acidente na manhã desta quinta-feira, 25, na rodovia Antônio Machado Sant’Anna (SP-255). Três carros ficaram destruídos.

Os envolvidos no acidente seguiam sentido Ribeirão Preto/Araraquara quando, por motivos ignorados, uma Parati, um Idea e um Vectra colidiram com violência.

As vítimas com ferimentos graves foram encaminhadas para a Santa Casa de Araraquara, enquanto que a quarta pessoa, com ferimentos considerados leves, foi atendida no local.

Policiais rodoviários atenderam a ocorrência e orientaram os motoristas que transitavam pelo local, que foi preservado para o trabalho da perícia.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Leia Também