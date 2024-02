SIGA O SCA NO

Crédito: Maycon Maximino

Um princípio de incêndio em uma agência bancária assustou quem passava pela rua XV de Novembro no final da desta sexta-feira (9). A grande quantidade de fumaça chamou a atenção.

O Corpo de Bombeiros foi chamado e constatou que o foco do incêndio era no forro do imóvel, provavelmente devido a um curto-circuito.

Rapidamente a equipe conseguiu extinguir as chamas e ninguém se feriu.



Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Leia Também