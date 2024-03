PM frustra furto em residência no Cidade Jardim

SIGA O SCA NO

Plantão Policial - Crédito: Arquivo/São Carlos Agora

Um furto a residência foi mal sucedido na noite deste sábado (30), na Rua dos Jasmins, no Cidade Jardim.

De acordo com o boletim de ocorrência, a Polícia Militar recebeu uma denúncia de furto em andamento na referida residência e foi averiguar.

Chegando ao local, os policiais encontraram a casa arrombada e em total desalinho, mas não havia ninguém lá, nem moradores e nem os autores do furto.

Nas proximidades, eles avistaram dois suspeitos carregando uma TV e uma bolsa, mas ao ver os poloiciais, os suspeitos deixaram os objetos e fugiram correndo, embrenhando-se em um terreno que saía em outra rua e não foram mais encontrados.

Os policiais recuperam a TV e a bolsa, verificando que dentro dela havia bijuterias/joias, tablet, celular, pendrive, óculos de sol e vários outros objetos.

As vítimas do furto não foram localizadas e os objetos foram apresentados no plantão policial, onde permaneceram apreendidos.

