No dia do aniversário, são-carlense cai no "golpe do presente"

buquê de flores - Crédito: Pixabay

Uma mulher de 56 anos, residente no Jardim Santa Felícia, caiu em um golpe e teve prejuízo de R$ 4,3 mil justamente no dia do seu aniversário, dia 13 deste mês. Restou à vítima comparecer à CPJ e relatar sua tristeza em boletim de ocorrência na tarde de terça-feira, 16.

Segundo ela, no domingo, pelo seu celular recebeu uma mensagem via SMS parabenizando-a pelo aniversário e que teria ganho um buquê de flores que seria entregue por um motoboy que foi até sua moradia. Porém, para entregar as flores ela necessitaria pagar R$ 6,90. Iria dar dinheiro para o entregador que disse que o pagamento era aceito somente via cartão.

Ela então passou seu cartão de débito em duas máquinas diferentes, com a respectiva senha e visualizou o valor. Porém, momentos depois ao ver o aplicativo de seu banco, teve a constatação que teria sido feito dois saques que totalizaram o valor de R$ 4,3 mil.

Leia Também