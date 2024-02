Mulher trans sofre ferimentos graves após levar quatro facadas no Aracy

SIGA O SCA NO

Equipe da DDM no local - Crédito: Maycon Maximino

Faca usada no crime

Uma mulher trans de 35 anos foi esfaqueada por volta das 5h desta segunda-feira, 12, no cruzamento da Avenida Vicente Laurito com a rua Maristela Tagliatela Custódio, no Cidade Aracy. A câmera de segurança de um estabelecimento na região registrou o crime.

A vítima, por motivos ignorados, teria levado quatro facadas. O agressor fugiu e ela internada em estado grave na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) da Santa Casa.

Policiais militares que atenderam a ocorrência chegaram a ir ao local do crime. Constataram que a vítima teria sido socorrida até à Santa Casa onde necessitou ser intubada. Em estado grave, corre risco de morte.

A delegada Denise Gobbi Szakal foi à instituição de saúde. Porém, por não ter a possibilidade de apurar junto à vítima a motivação do crime, aguarda o restabelecimento dela para colher seu depoimento. A faca usada no crime foi apreendida.

