Mulher fica ferida após colisão em alça de acesso da SP-310, em Ibaté

Um dos veículos envolvidos na batida: danos de grande monta - Crédito: Rota das Notícias

Um Celta e um Gol colidiram frontalmente na noite deste domingo, 31, em uma alça de acesso à rodovia Washington Luís (SP-310), em Ibaté e uma mulher ficou ferida.

O motorista de um Celta, seguia pela rodovia. No carro estavam ainda duas crianças. Ao entrar na alça que dá acesso à rua Totó Pessente, no Encanto do Planalto, ocorreu a colisão frontal em um Gol. Havia um casal no interior do carro e os motivos da batida são ignorados.

A passageira do Gol, de 26 anos, sofreu ferimentos em um dos pés e foi socorrida por uma ambulância ao hospital municipal Hermínia Morganti. O motorista, bem como os ocupantes do Celta nada sofreram.

Guarda Municipal, Polícia Militar, Polícia Rodoviária a unidade resgate da concessionária que administra a rodovia atenderam a ocorrência.

