Mulher é encontrada morta nas margens da Washington Luís

Lanchonete onde a vítima foi encontrada morta: suspeita é que tenha sido atacada por um cão - Crédito: Flávio Fernandes

Uma tragédia marcou o último dia de março em Araraquara, quando Maria José Almeida da Silva Lara, 60 anos, foi encontrada morta em um terreno onde funcionava uma lanchonete, no acesso a Engenheiro Ivo Najim, próximo da Rodovia Washington Luís (SP-310) em Araraquara. O caso ocorreu na noite deste domingo, 31. No local funcionava uma antiga lanchonete e há suspeita que ela tenha sido vítima de um ataque feito por um cão.

Policiais militares que atenderam a ocorrência encontraram o marido da vítima e afirmou que ela teria saído de sua casa por volta das 12h30 para ir até o imóvel que seria da irmã para cuidar do cachorro que tomaria conta do local.

Como a esposa não retornava, o marido fez ligações e por volta das 15h30 optou por ir ao local onde ela estaria. Pulou uma das janelas da antiga lanchonete e encontrou a vítima caída na cozinha. Em seguida acionou o Samu, onde os socorristas constataram a morte da mulher que apresentava ferimentos nas pernas, braços e tórax.

De acordo com os PMs, que elaboraram boletim de ocorrência, no quintal estaria o cão (raça não definida e de porte médio). Equipes do Corpo de Bombeiros, da Polícia Militar, da perícia, além de investigadores da Polícia Civil, foram acionados. A polícia investiga as causas de morte da vítima e não é descartado o ataque feito pelo cão.

