Motorista perde controle e carro colide em coqueiro na Comendador

Um acidente deixou uma pessoa ferida no início da tarde desta quinta-feira, 25, na Avenida Comendador Alfredo Maffei (sentido centro/bairro), na região do Sesc São Carlos.

Uma mulher de 27 anos dirigia seu HB20 e por motivos ignorados, perdeu o controle e o carro, desgovernado, atingiu um coqueiro e rodou no asfalto.

O impacto foi forte e a motorista ficou presa entre as ferragens, sendo necessário um auto bomba do Corpo de Bombeiros para o resgate. Com trauma na cabeça e no quadril, ela foi socorrida pela unidade resgate da corporação à Santa Casa para atendimento médico.

