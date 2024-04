Motorista conduzindo Mercedes causa acidente, foge e é detido quando chegava em casa

SIGA O SCA NO

Veículo onde estaria o acusado de provocar acidentes em série - Crédito: Maycon Maximino

Um motorista foi detido após provocar acidente e fugir do local. Ele foi detido por policiais militares quando entrava em sua moradia. As múltiplas colisões aconteceram na manhã desta quinta-feira, 18.

Segundo apurado, o acusado dirigia uma Mercedes pela rua Major Manoel Antonio de Mattos e ao tentar a conversão `à rua Major José Inácio, quase atingiu um Ford KA.

Transtornado ao volante, voltou a acelerar e em seguida perdeu o controle e atingiu um VW Up!, um Prisma que por sua vez bateu contra um Cruize.

Em seguida, o conduto da Mercedes-Benz abandonou o local com o carro e a PM foi acionada. Em diligências, localizou o acusado na rua Campos Salles, prestes a entrar em sua moradia.

Foi constatado que o veículo não teria todas as documentações. Diante disso, após as multas aplicadas, o carro foi recolhido ao pátio municipal e o motorista encaminhado à CPJ onde, deverá ser submetido ao teste do etilômetro.

