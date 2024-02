SIGA O SCA NO

Um acidente de trânsito, envolvendo dois carros, deixou uma mulher ferida nesta noite de domingo (18), na região central de São Carlos.

Um dos veículos transitava pela Avenida São Carlos, o outro pela Rua Adolfo Catani e no cruzamento entre as duas vias, o condutor de um BMW Mini Cooper, branco, passou no sinal vermelho, colidindo contra um Ônix preto.

Uma mulher que estava no Ônix ficou ferida e a Guarda Municipal atendeu a ocorrência.

