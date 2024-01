Motorista avança o “pare” e causa acidente no Jardim Paulistano

Motorista do Gol não teria respeitado a sinalização de parada obrigatória - Crédito: Maycon Maximino

Um acidente de trânsito foi registrado na manhã desta quinta-feira, 18, no Jardim Paulistano, em São Carlos. Sete pessoas estavam no interior dos carros envolvidos, das quais, duas crianças. Mas não foi registrado ferimentos em ninguém. Somente uma mulher que estava no Uno, sentiu dores e recebeu atendimento do socorrista da motolância, mas recusou atendimento médico do Samu.

Segundo apurado, um Uno transitava pela rua Iwagiro Toyama (sentido bairro/centro) e no cruzamento com a Alameda das Violetas, foi atingido por um Gol, cujo motorista não obedeceu a sinalização de parada obrigatória.

O impacto foi inevitável e os dois veículos sofreram vários danos materiais.

