Moto furtada em São Carlos é localizada em Ibaté

Moto furtada no Jardim Paulistano foi localizada no Jardim Cruzado - Crédito: Maycon Maximino

Durante operação saturação realizada na noite de quarta-feira, 17, em Ibaté, policiais militares da Força Tática localizaram uma moto produto de furto. O veículo estava estacionado na rua Borborema, no Jardim Cruzado.

O veículo, de acordo com a PM estava sem a placa, mas com as numerações do motor e chassi, intactas. Em pesquisa, constataram ser produto de furto ocorrida numa quarta-feira, 27 de dezembro, no Jardim Paulistano, em São Carlos. Os criminosos alteraram até a cor da moto de preta para vermelha. O veículo foi apreendido e encaminhado à CPJ, em São Carlos.

