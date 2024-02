Jovem é acusado de abusar da namorada adolescente do irmão em Ibaté

SIGA O SCA NO

imagem ilustrativa - Crédito: divulgação

Um caso de estupro de vulnerável será investigado pela Polícia Civil, em Ibaté. Uma adolescente de 14 anos teria sido abusada pelo irmão do namorado. O caso teria ocorrido na noite de sábado, 24.

Consta em boletim de ocorrência que a vítima, mais dois irmãos e a mãe teriam ido até a casa da tia acompanhadas de um jovem de 20 anos que estava com uma moto e que seria irmão do namorado de 17 anos da adolescente.

Na moradia, a mãe da adolescente, bem como ela, beberam além da conta e ficaram embriagadas. A menina, inclusive, estaria vomitando. A tia então deu banho na garota e a colocou em uma cama para dormir. Em seguida, fez o mesmo com a mãe e ao colocá-la na cama, viu que a menina não estava mais. Bem como o jovem.

Desta forma a tia avisou a mãe da garota e saiu para procurá-la, porém não a encontrou. Relata a tia que, o jovem de 20 anos apareceu três horas depois e questionado, afirmou que deixou a menina em sua casa, que é próxima a casa da tia.

Com a presença da mãe e do jovem, foram até a moradia para ver como a menina estava. Ela teria tomado banho e disse que retornaria para a casa da tia. Já o rapaz teria ido embora.

A tia questionou a menina que disse que teria sido forçada a manter relação sexual e foi abusada sem o uso de camisinha. Diante da afirmação, a tia entrou em contato com a mãe do acusado que foi questionado e negou ser feito algo forçado. Por outro lado, o jovem confirmou a relação, mas disse que teria sido consensual, ou seja, com permissão da adolescente. Por outro lado, a mãe disse que os filhos estariam brigando por este motivo.

O caso foi levado ao conhecimento das autoridades policiais para que o fato seja investigado.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Leia Também