Incêndios em residências mobilizam o Corpo de Bombeiros de São Carlos

Crédito: Maycon Maximino

A manhã deste domingo foi movimentada para o Corpo de Bombeiros de São Carlos. A corporação atendeu a duas ocorrências de incêndio em residências.

A primeira ocorrência foi registrada na rua José Geraldo Machado, bairro Antenor Garcia. Vizinhos ligaram para o telefone 193 informando que havia fumaça saindo do quintal. Quando as equipes chegaram constataram que o fogo era em objetos no quintal. A casa, segundo informações, é abandonada e usada por usuários de entorpecentes. Rapidamente o fogo foi controlado.

Situação semelhante os bombeiros encontraram em um imóvel no cruzamento das ruas Dona Alexandrina e Jesuíno de Arruda, no Centro. Dentro de uma banheira havia diversos objetos em chamas. O local também é frequentado por usuários de entorpecentes.

