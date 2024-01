Idoso tem mal-estar e cai no córrego Monjolinho

SIGA O SCA NO

Bombeiros realizam o resgate do idoso que caiu no Monjolinho - Crédito: Maycon Maximino

Um idoso de 82 anos, após ter um mal-estar, perdeu o equilíbrio e caiu no Córrego Monjolinho, no entroncamento das Avenidas Francisco Pereira Lopes com a Trabalhador São-carlense, região da USP São Carlos.

A vítima, com a queda, sofreu trauma na cabeça. Populares que passavam pelo local, notaram a agonia do idoso e acionaram o Corpo de Bombeiros que foi ao local com dois auto-bomba para o resgate e uma terceira viatura, a unidade resgate, que o encaminhou à Santa Casa para atendimento médico.

