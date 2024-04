Homem morre após ser atacado pelo próprio cachorro no interior de SP

Hugo morreu após ataque do seu próprio pitbull, com um corte profundo na garganta - Crédito: Arquivo pessoal

Uma tragédia marcou a manhã de domingo, 14, quando Hugo Otávio Tobias, 30 anos, sofreu um ataque do próprio cão e foi morto após um ataque epilético da vítima em uma casa no Jardim Europa, em Mogi Mirim. Um guarda municipal, na tentativa de salvar o tutor, matou o pitbull.

Informações dão conta que Hugo sofria de ataques epiléticos e na manhã de domingo, o GM ouviu os gritos de socorro e pulou o quintal da casa. De acordo com os PMs que atenderam a ocorrência, ele conseguiu tirar o cão de cima da vítima, que tentava atacar outras pessoas. Para preservar a integridade física, já que esposa e dois filhos estariam na casa no momento do ataque, atirou contra o animal, matando-o. De acordo com os familiares, Hugo tomava remédio controlado e teve uma convulsão no quintal da residência no momento do ataque.

O Corpo de Bombeiros foi acionado e uma equipe de resgate constatou que a vítima sofreu hemorragia por conta de um ferimento profundo na garganta causado pela mordida do pitbull. A perícia foi acionado e a fatalidade apresentada na CPJ de Mogi Mirim.

