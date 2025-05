Homem é esfaqueado durante briga em Descalvado; autor foi preso

Plantão Policial -

Uma tentativa de homicídio foi registrada na noite desta sexta-feira (9), na Avenida Antônio Garbuio, no Bosque Tamanduá, em Descalvado. O acusado pelo crime foi preso.

De acordo com o registro policial, uma equipe da Polícia Militar foi acionada via COPOM para atender a ocorrência. Ao chegarem no local, os policiais constataram que a vítima já havia sido socorrida por uma ambulância municipal e o suspeito não se encontrava mais no local. Populares informaram o nome do agressor, o que permitiu aos PMs localizá-lo em frente à sua residência, onde recebeu voz de prisão.

Durante a abordagem, o suspeito confessou a autoria do crime, alegando legítima defesa. Segundo seu relato, a vítima teria tentado agredi-lo com uma faca, o que resultou em uma luta corporal. Ele conseguiu desarmá-lo e desferiu sete golpes, sendo três nas costas, um no tórax, dois nas pernas e um no órgão genital da vítima.

A faca utilizada no crime foi encontrada pelos policiais escondida sob uma pilha de pisos cerâmicos na casa do suspeito. A vítima, devido à gravidade dos ferimentos, foi transferida para um hospital em São Carlos.

R..D. foi encaminhado para a Cadeia Pública de São Carlos, onde ficará à disposição da Justiça.

