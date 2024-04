Homem é encontrado morto no Residencial Romeu Tortorelli

SIGA O SCA NO

A morte de um homem 58 anos, foi registrada em boletim de ocorrência na CPJ e teria ocorrido na tarde deste domingo, 31, em uma moradia no Residencial Monsenhor Romeu Tortorelli.

Testemunhas acionaram policiais militares que foram ao local e constataram que já havia uma equipe do Samu. A vítima estaria caída no chão da cozinha e fazia uso de medicamentos controlados. De acordo com a médica que atendeu a ocorrência, a vítima apresentava um ferimento na parte de trás da cabeça, porém informações iniciais dão conta que poderia ser através de uma queda, após ter tido um mal súbito.

