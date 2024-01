Homem é detido pela GM após perseguição em São Carlos

SIGA O SCA NO

Crédito: Arquivo/São Carlos Agora

Um homem foi detido por guardas municipais por volta das 21h, na Avenida Miguel Petroni, no Jardim Acapulco. Houve tentativa de fuga e uma viatura da corporação foi danificada. Consta ainda que um Vectra foi apreendido e outros dois suspeitos fugiram.

Segundo apurado, uma equipe da GM se dirigia para a base da corporação quando foram ultrapassados por uma moto com a placa levantada. De acordo com os guardas, seria para burlar a fiscalização de radares.

Diante disso, os GMs tentaram a abordagem e o motociclista parou perto de um Vectra e entrou. Quando a viatura se aproximou e os guardas desceram, o motorista deu a ré e um dos guardas por pouco não foi atropelado. Contudo, a viatura da corporação foi atingida.

O motorista do Vectra diante do fato acelerou e os guardas saíram em perseguição. Porém, realizaram manobra e retornaram onde estava a moto. O suspeito desceu e foi até ela, sendo abordado. Com ele havia uma porção de haxixe e um celular em uma pochete.

Já os outros dois suspeitos que estavam no Vectra saíram em fuga por várias ruas do Jardim Santa Felícia e em dado momento, o passageiro desceu e saiu correndo, não sendo alcançado. Já o motorista do carro continuou a fuga sentido Jardim Santa Angelina e conseguiu desvencilhar-se dos GMs.

As diligências continuaram e no cruzamento da Avenida Dr. Gildney Carreri com a rua Alcides Talarico, encontraram o Vectra abandonado e um dichavador em seu interior. O motorista também conseguiu a fuga. Já o detido, que seria o responsável pela moto, foi encaminhado à CPJ e limitou-se a dizer que apenas conhecia os dois suspeitos que conseguiram a fuga.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Leia Também