Ladrão é preso após furtar loja no Jardim Bandeirantes; veja vídeo

Um homem de 31 anos foi detido por policiais militares no início da madrugada desta quinta-feira, 8, acusado de furtar uma loja na Avenida Miguel Petroni, no Jardim Bandeirantes. Uma câmera de segurança registrou o crime.

Policiais militares foram acionados via Copom que, inicialmente, um suspeito estaria estilhaçando um vidro de um estabelecimento no endereço em questão. Minutos depois, um fato novo: que o acusado teria deixado o local com uma mochila. Com as características, os PMs iniciaram diligências e detiveram o acusado ainda na mesma via onde fica a loja e após abordagem e revista, localizaram em seu poder uma mochila com roupas femininas etiquetadas, além de um laptop.

Em seguida, PMs e suspeito retornaram à loja furtada e no local estaria a empresária de 39 anos que reconheceu os produtos como sendo de sua propriedade.

Indagado, o acusado confessou o crime e com isso foi encaminhado à CPJ, autuado em flagrante e posteriormente recolhido ao centro de triagem.

