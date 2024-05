SIGA O SCA NO

Durante patrulhamento preventivo, a equipe Canil da GM localizou com o auxílio da K9 Índia, em um terreno a rua José Quatrochi, no São Carlos 5, entorpecentes que estavam em uma sacola. Havia 33 pinos com cocaína, 47 porções de maconha e nove porções de haxixe. O local é conhecido como “ponto” de tráfico de drogas.

O entorpecente apreendido foi apresentado na CPJ.

