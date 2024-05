Grave acidente deixa dois feridos na Washington Luís

Carro ficou com a frente destruída - Crédito: Rota das Notícias

Um grave acidente na noite deste sábado (25) na Rodovia Washington Luís, em Ibaté, deixou duas pessoas feridas. A colisão aconteceu no Km 247, próximo ao trevo do bairro Popular.

De acordo com informações, o condutor de um Voyage, de 53 anos, morador no bairro Santa Felícia, seguia no sentido interior/capital quando colidiu com a traseira de um caminhão que rodou, foi parar no canteiro central e acabou capotando. Já o condutor do carro ficou preso nas ferragens.

Equipes de socorro da EcoNoroeste e do Corpo de Bombeiros, juntamente com agentes da Prefeitura de Ibaté, foram acionadas e realizaram o resgate das vítimas. O motorista do Voyage foi encaminhado ao hospital de Ibaté e passa bem. Já o motorista do caminhão, de 50 anos, foi levado até a Santa Casa de São Carlos com um ferimento na perna.

A Polícia Militar esteve no local e registrou a ocorrência. As causas do acidente ainda estão sendo investigadas.

