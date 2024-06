GMs apreenderam a droga que estava em um pote - Crédito: Maycon Maximino

GMs da equipe Canil em patrulhamento preventivo no Jardim Santa Angelina apreenderam por volta das 10h desta terça-feira, 11, na Avenida João Dagnone, com auxílio da K9 Índia, um pote enterrado em um terreno abandonado. Em seu interior havia uma sacola com 32 pinos com cocaína, 83 pedras de crack, 22 porções de maconha e 6 tabletes da mesma droga. Todo o material foi apreendido na CPJ.

