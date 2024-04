GM, PM, Fiscalização e VISAN realizam operação "Bares"

A Guarda Municipal e a Polícia Militar, com apoio do Departamento de Fiscalização e da Vigilância Sanitária

realizaram na noite desta sexta-feira (05), a operação "Bares", ação planejada pelo Gabinete de Gestão Integrada Municipal (GGIM).

Foram fiscalizados bares e adegas nos bairros do Santa Felicia, Boa Vista, Vila Prado, Cruzeiro do Sul e São Carlos VIII.

Durante a operação, 197 maços de cigarros falsificados foram apreendidos pela Vigilância Sanitária, dois estabelecimentos comerciais foram interditados pelo Departamento de Fiscalizaçãoe e uma motocicleta com placa falsa e número de chassi suprimido foi apreendido pela Guarda Municipal.

Para a realização da operação foram empenhadas uma viatura da Polícia Militar com 2 militares, duas viaturas e duas motocicletas da Guarda Municipal com 8 agentes, uma viatura da Vigilância Sanitária com dois fiscais e uma viatura do Departamento de Fiscalização, também com dois fiscais.

