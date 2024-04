GM detém suspeito com bicicleta de procedência duvidosa no Parque do Kartódromo

SIGA O SCA NO

Crédito: divulgação

Na madrugada desta terça-feira (23), a equipe da Guarda Municipal (GM) durante patrulhamento pelo Parque do Kartódromo, em São Carlos, se deparou com um homem em atitude suspeita carregando uma bicicleta preta da marca Colli, aro 29.

Ao ser abordado pelos guardas municipais, o indivíduo, identificado como J.C.S., de 34 anos, informou que a bicicleta havia sido oferecida a ele por um usuário de drogas por R$ 150,00. Ele alegou ter pego a bicicleta para se deslocar até um posto de gasolina para comprar cigarros.

Diante das informações inconsistentes e da falta de comprovação da propriedade da bicicleta, J.C.S. foi encaminhado, junto com o veículo, para o Plantão Policial, onde a ocorrência foi registrada. As autoridades investigarão a origem da bicicleta e tomarão as medidas cabíveis.

