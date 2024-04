Filho ateia fogo na própria casa no Santa Angelina

SIGA O SCA NO

Casa ficou destruída, após ser consumida pelas chamas - Crédito: Maycon Maximino

Mãe e filho ficaram feridos na manhã desta segunda-feira, 22, após tentarem apagar as chamas que devoraram uma casa na esquina da rua Miguel Donófrio com a Avenida Dr. Gildney Carreri, no Jardim Santa Angelina.

Segundo apurado, o filho, que teria ateado fogo na própria casa, por volta das 5h30, sofre de problemas psicológicos. Minutos depois, ele, com a ajuda da mãe, tentaram apagar o fogo e sofreram queimaduras, sendo ambos socorridos pela unidade resgate do Corpo de Bombeiros à Santa Casa para atendimento médico.

As chamas devoraram toda a moradia, queimando móveis, eletrodomésticos e utensílios diversos, além de roupas. Unidades auto bomba do Corpo de Bombeiros apagaram o incêndio e a Polícia Militar atendeu a ocorrência.

