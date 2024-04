Família acusa motoboy de ameaças após receber comida supostamente estragada

SIGA O SCA NO

Plantão Policial -

Um motoboy está sendo acusado de ameaçar uma família que estaria hospedada em um hotel no centro de São Carlos. O caso teria ocorrido sábado, 13 e registrado nesta quinta-feira, 18, na CPJ.

De acordo com a vítima de 39 anos ele, esposa e dois filhos estariam no hotel quando solicitou refeição via aplicativo e um motoboy entregou. Ao abrir a encomenda, afirmou que teria formigas e o alimento estaria estragado. Fez o cancelamento e o motoboy retornou e queria tirar satisfação e fez ameaças.

A vítima disse que pediu para a recepção não permitir que ele entrasse no imóvel. Porém, seu pedido não foi atendido e o acusado foi até o quarto e fez escândalos e ameaças, dando murros na porta. Ele só foi embora após ter recebido o PIX.

