Empresária de São Carlos é vítima de estelionatário e perde R$ 43 mil em golpe

Uma empresária de 36 anos de São Carlos, residente no Jardim Gibertoni, foi vítima de um estelionatário e teve um grande prejuízo. O crime ocorreu na tarde desta quarta-feira, 22 e no mesmo dia, no final da noite, ela formulou queixa na CPJ. A vítima sofreu prejuízo superior a R$ 43 mil.

Segundo consta no documento policial, a empresaria recebeu suposta ligação de sua agencia bancária e a pessoa informou que teria uma compra de R$ 4,8 mil e caso ela não reconhecesse, deveria digitar “não”. Posteriormente ela foi redirecionada para outro atendente que teria seus dados pessoais e afirmou que havia em sua conta PIXs agendados e para ela cancelar, deveria proceder algumas normas. Entre elas, compartilhar a tela do celular.

Acreditando ser realmente do banco, assim procedeu e seguiu as orientações. Porém, conforme atendia os pedidos do suposto atendente, notou a transferência de sua conta física de R$ 14.863,51.

Ela teria sido tranquilizada que o valor seria estornado. Inclusive, que sua conta seria bloqueada para evitar transações indevidas.

Entretanto, o golpista disse que sua conta jurídica, de uma empresa, teria ocorrido transferências que totalizaram R$ 28.563,51 e que seriam dos PIXs agendados e posteriormente seriam estornados.

Em seguida, a vítima disse que entrou em contato com a irmã e foi notificada que seria golpe. Entrou em contato então com o banco e foi notificada sobre as saídas dos valores em questão. O caso foi registrado na CPJ.

