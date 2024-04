Condutor de Mobilete sofre possível fratura após colisão no Parque dos Flamboyant

Motociclista é socorrido pelo Samu: em seguida, foi encaminhado à Santa Casa - Crédito: Maycon Maximino

Um acidente de trânsito na manhã desta quarta-feira, 3, resultou em um motociclista de 55 anos ferido na Avenida Carlos Aníbal Brassi, no Parque dos Flamboyants.

Os envolvidos na colisão transitavam no mesmo sentido (bairro/centro) e segundo a motorista do veículo que estava com os dois filhos a caminho da escola, disse que o motociclista, por motivos ignorados, cruzou na frente do carro e ela, em uma tentativa de evitar a colisão, fez uma manobra brusca, mas sem sucesso.

O motociclista foi ao solo e com ferimentos pelo corpo e uma possível fratura em uma das pernas, socorrido à Santa Casa pelo Samu para atendimento médico.

