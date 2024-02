Colisão traseira deixa um ferido em estado grave na SP-310, em São Carlos; veja vídeo

Crédito: Maycon Maximino

Um grave acidente envolveu dois veículos na manhã desta terça-feira, 27, na rodovia Washington Luís (SP-310), sentido interior/capital. Um motorista de 24 anos, foi socorrido pela USA do Samu em estado grave para a Santa Casa. Ele estava inconsciente.

Segundo informações obtidas pela reportagem do São Carlos Agora, o motorista de 37 anos de um Cerato, por motivos ignorados, atingiu a traseira de um Civic, dirigido por um motorista de 24 anos que, após o impacto, rodou na pista e colidiu com violência em uma mureta de concreto.

O condutor do Civic chegou a ficar inconsciente e foi socorrido pela USA (Unidade de Suporte Avançado) do Samu à Santa Casa para atendimento médico. Já o motorista do Cerato, com dores pelo corpo, foi atendido no local, mas recusou atendimento médico. Auto bomba e unidade resgate do Corpo de Bombeiros, bem como unidades da concessionária que administra a rodovia também atenderam a ocorrência.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Leia Também