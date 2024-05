Colisão traseira deixa motociclista ferido na Vila Lutfalla

SIGA O SCA NO

Momento em que motociclista é socorrido pelo Corpo de Bombeiros - Crédito: Maycon Maximino

Um acidente de trânsito deixou um motociclista de 44 anos ferido no final da manhã desta quarta-feira (29), na Vila Lutfalla.

O SCA apurou no local da colisão que o condutor da moto seguia pela avenida São Carlos sentido Praça Itália e ao chegar no cruzamento com a rua Machado de Assis parou devido ao semáforo estar amarelo. O carro que vinha logo atrás não freou e atingiu a traseira da moto.

O Corpo de Bombeiros esteve no local e socorreu o motociclista que foi encaminhado até a Santa Casa com um trauma no joelho.

