Colisão entre duas motos deixa jovem ferido no Jardim Botafogo

Samu prestou socorro à vítima - Crédito: Maycon Maximino

O Samu foi acionado na noite desta quarta-feira (22) para atender a uma ocorrência de acidente de trânsito envolvendo duas motocicletas no Jardim Botafogo.

Segundo informações, uma das motocicletas envolvidas seguia no sentido Botafogo/Zavaglia e em uma rotatória no começo da descida da estrada municipal Manoel Nunes teria invadido a contramão, colidindo contra a outra moto que transitava no sentido oposto.

Apenas um dos condutores ficou ferido. O jovem de 24 anos foi encaminhado até a Santa Casa reclamando de dores na região das costas.

