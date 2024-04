Colisão em estacionamento deixa motoboy ferido

SIGA O SCA NO

Vítima foi socorrida pelo Samu à Santa Casa - Crédito: Maycon Maximino

Um acidente no interior de um estacionamento, deixou um motoboy ferido na tarde desta terça-feira, 23, na Avenida Francisco Pereira Lopes, na região do Parque do Kartódromo.

A vítima realizava entregas quando, por motivo ignorado, foi atingido por uma Fiorino, cujo motorista saia em ré. A vítima não chegou a ir ao solo, mas devido ao impacto, sofreu luxação em um dos pés. O Samu socorreu à vítima à Santa Casa para atendimento médico.

