Ciclista é agredida por mulher durante passeio

Crédito: Arquivo/São Carlos Agora

Uma ciclista de 40 anos afirma ter sido alvo de agressão por volta das 10h30 deste domingo, 18, na Avenida Agenor G. do Prado, no Loteamento Santa Maria do Leme. A acusada é uma nutricionista de 50 anos.

A vítima disse que saiu para um passeio a pedal e em determinado momento parou sua bike e descansava embaixo de uma árvore quando a nutricionista de 50 anos, por motivos ignorados, teria colidido a bike em que ela estava contra a sua. Em seguida, se aproximou e teria dado um tapa em seu rosto e arranhado seu rosto com as unhas. Um homem que estava no local se colocou entre ambas para que as agressões cessassem. O fato foi registrado na CPJ.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Leia Também