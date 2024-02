SIGA O SCA NO

Crédito: Maycon Maximino

Dois carros de envolveram em uma colisão na manhã desta quinta-feira no cruzamento das ruas Alameda das Gardênias com Alameda das Azaleias, no bairro Cidade Jardim. Não foi possível saber qual dos condutores ultrapassou o sinal de pare. Ninguém se feriu.

Agentes de trânsito da Prefeitura Municipal atenderam a ocorrência.

